Rainer Saks Venemaa rabeleb Kurskis, aga loovutab võite teisel rindel

Ka Venemaa president sõnas eile, et olukord Kurski piirkonnas on nende vaatest stabiliseerunud. Sellise koguse vägedega võib Venemaa juba üritada ka rünnakuid Ukraina vägede väljasurumiseks, kuid mitte kogu Kurski rinde ulatuses. Seni avaldatud info põhjal võib arvata, et Venemaa on toonud vägesid Kurski piirkonda kõige rohkem lõunarindelt, aga ka Harkivi suunalt.