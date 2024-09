Lin Chia-lung Taiwani võti on ÜRO käes

Taiwan on asendamatu partner ülemaailmsetes tarneahelates, tootes enam kui 90 protsenti maailma tipptasemel pooljuhtidest ja märkimisväärse osa kõrgtehnoloogilistest kiipidest, mis on tehisintellekti revolutsiooni eesrinnas. Lisaks läbib pool maailma merekaubandusest Taiwani väina, mistõttu on see oluline rahvusvaheline veetee.