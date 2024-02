RAINER SAKS ⟩ Venemaa valusad kaotused õhus. Häkkerid korraldasid Minski avalikus ruumis korraliku riuka

See Kiievi külje all olev lennuväli oli sõja alguses Vene armee jaoks väga tähtis sihtmärk. Lennuvälja üritati hõivata eriüksustega, et tuua selle kaudu kohale suurem kogus õhudessantvägesid, et hõivata kiiresti Kiiev. Selle operatsiooni ebaõnnestumine mängis suurt rolli Vene armee kogu esimese pealetungiplaani läbikukkumisel.