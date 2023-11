Tundub, et õpetajate palgamure tunneli lõpus valgus paistab. Kaks valitsuserakonda ja mitmed hääled kolmandastki on öelnud, et õpetajatega tuleb sõlmida kollektiivleping, mis toob palga 2027. aastaks ammulubatud tasemele. Oli ka aeg.