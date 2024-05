Toimetuse vaade Erakondade suhtumine europarlamendi õiguste laiendamisse lahkneb tugevalt

Postimehe läbi viidud erakondade küsitluse järgi on enamik neist ELis ühehäälsuse nõude säilitamise poolt. Selgelt toetavad seda EKRE, Isamaa ja Keskerakond, kelle meelest ühehäälsuse kaotamine suurendaks ELi-siseseid lõhesid. Parempoolsed leiavad, et ELi otsuste langetamisel pole probleem mitte ühehäälsuses, vaid selles, et mõni riik on kaugenenud Euroopa alusväärtustest. Ka Eesti 200 toetab ühehäälsuse nõuet, kuid lisab, et ei saa lubada ühe-kahe riigi poolt tehtud takistusi Euroopa Liidu ühisele Venemaa-poliitikale ning Ukraina abistamisele. Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid aga toetavad kvalifitseeritud häälteenamusele üleminekut välispoliitilistes küsimustes.