RAINER SAKS Ukraina võib kasutada Ühendkuningriigilt saadud relvi sihtmärkide rünnakuks Venemaa territooriumil

Peagi on Pariisi saabumas Hiina RV president ning ka tema peab olema veendunud, et Venemaal ei õnnestu seda sõda võita. Enne seda visiiti on Ukraina välisminister võtnud uuesti üles Rahukonverentsi teema Šveitsis ning rõhutab, kui oluline on, et Venemaa selle esimesel kogunemisel ei osale. Ka Šveitsi välisministeerium teatas, et esimesele kohtumisele Venemaad ei kutsutud, kuna Venemaa ise olevat korduvalt teatanud, et ei ole huvitatud sellisel kohtumisel osalemisest. Samas on Šveitsi ministeeriumi hinnangul ilma Venemaata rahuprotsess võimatu. Olukorras, kus vene armee on saavutanud mõned taktikalised võidud, ei ole Venemaa juht kindlasti huvitatud rahuprotsessi käivitamisest ja kindlasti mitte Ukrainaga võrdsel positsioonil.