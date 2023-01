Selleks, et Ukraina saaks asuda edukale vasturünnakule ja Venemaa liinidest läbi murda on vaja tanke, mida suudavad piisavas koguses pakkuda ainult suured Lääneriigid. Seda frustreerivam on olnud, et ajal mil Poola, Suurbritannia ja Prantsusmaa on relvatarnete suurendamisega ühes paadis, üritab Saksamaa pead liiva alla peita.