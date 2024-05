ERKKI KOORT Venemaa eriteenistuste hübriidrünnakute juures on ka üks hea uudis

Financial Timesi avaldatud andmete põhjal planeerib Venemaa alustada suuri hübriidrünnakuid Euroopas. Tegelikult on Venemaa neid pidevalt korraldanud, aga suuremaid probleeme ei ole see kaasa toonud. Pildil Venemaa valitseja Vladimir Putin koos Moskva patriarhi Kirilli ja kaitseminister Sergei Šoiguga II maailmasõja võidu tähistamisel.

Foto: Alexei Nikolsky