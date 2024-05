Raul Eamets Paneme hoiused raha teenima

Hiljutine kaitseväe juhataja kindral Heremi ettepanek tõsta Eesti kaitsekulutused viie protsendini sisemajanduse kogutoodangust tekitas meedias palju elevust. Uuesti hakati kõva häälega rääkima riigikaitsemaksust. Samas saavad kõik asjaosalised aru, et sellist maksu nagu riigikaitsemaks ei ole Eesti seadustes olemas. Selleks, et maks kehtestada, tuleb kõigepealt seadusi muuta. Ja selleks, et seadusi muuta, peame teadma, mida tahame maksustada, ehk lihtsamalt öeldes, kes ja millise tulu või vara pealt seda maksma hakkaks.

Kui mõelda variantidele, siis «kahtlusaluseid» on neli. Saaksime tõsta üksikisiku tulumaksu, kehtestada ettevõtte reaalselt makstava tulumaksu, tõsta käibemaksu või tõsta sotsiaalmaksu. Need on tulugrupid, kust oleks reaalselt võimalik märkimisväärne tulu kokku korjata ja mis oma olemuselt oleksid suhteliselt laiapõhjalised tuluallikad. Sotsiaalmaksu jätaksin tegelikult valikutest välja, sest Eestis seisame juba silmitsi probleemiga, et tööjõumaksud on liiga kõrged, mis vähendab ettevõtete konkurentsivõimet ja raskendab uute töötajate palkamist.