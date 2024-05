GARRI RAAGMAA Ameerikalikku autostumist ei soovita ka vaenlasele

Ameerika autostumisest on räägitud hulle lugusid. Olles nüüdseks eri aegadel USA ida- ja läänerannikul ise roolinud üle 10 000 km, saan kinnitada – päris hull on. Isegi pühapäeva pärastlõunal New Yorgis ja laupäeva õhtul kell 8 Los Angeleses (LA) suudavad nad 12–16-realised kiirteed umbe ajada. Avariid või muud põhjust pole, aga liiklus venib või lausa seisab.

Põhjus? Üks nõelub oma edeva sportautoga ridade vahel, paar äkkpidurdust ja nii see lohe toppabki – suuri truck'e ei saa ju kuigi kiiresti jälle liikuma. Autosid on tegelikult lihtsalt liiga palju. Samas on USAs sõitmine erinevalt arengumaadest lihtne ja turvaline: ruumi on laialt ja kaasliiklejad on üldjuhul oskajad ja viisakad.