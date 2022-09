Juhtkiri ⟩ Riigikogult tahaks näha tõhusat istungjärku!

Kui valitsusel koostöömeelt jagub ja saavutatud kokkulepe rahuldab kõiki kolme koalitsioonipartnerit, siis võib eeldada ja karta, et riigieelarve arutelu riigikogus võib kujuneda pigem vormikohaseks kui sisuliseks. On ka varasemate eelarvearutelude puhul mainitud riigieelarve eelnõu krüptilisust ühe probleemina, mis takistab riigikogu liikmetel selle sisu mõista ja konstruktiivselt kaasa rääkida.

Küllap on demokraatias mõnevõrra paratamatu, et kui valitsus on tegus ja üksmeelne, siis tekib kiusatus oma tahet ellu viia opositsiooniga suuremat arvestamata. Sellisel puhul võib seadusandlik kogu muutuda sisuliselt valitsuse kummitempliks. Ja eks sellist kriitikat on ka riigikogu suunas minevikus tehtud.

Teisest küljest võib parlament sattuda ka teise äärmusse, kus osapooled langevad lepitamatute vastuolude või poliitmängude tõttu seadusandlikku tegevust halvavasse obstruktsiooni. Nagu on näidanud aeg, on tegemist relvaga, mille järele haaratakse seda kergemini, mida sagedamini on seda varem kasutatud.