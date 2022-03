Sõjas purustatud elumaja Kiievi lähedal Ukrainas 2022 märtsis. FOTO: Ukrinform/sipa

Terevisioonis esinedes põhjendas Mihhail Kõlvart Ukraina toetuslindi rinnast eemaldamist sellega, et põgenikud ei vaja sõnu vaid tegusid. See on muidugi täiesti õige, kuid tahaksin linnapeale tuletada meelde, et heategusid saab teha ka siis kui Ukraina värvides toetuslint on rinnas, kirjutab Keskerakonna asutajaliige Tenno Sivadi.



See väike asi ei sega midagi, aga see-eest näitab ukraina inimestele kui väga me neist hoolime. Arusaamatu on ka Kõlvarti väide, et Ukrainas toimub konflikt, mitte sõda. Kas siis meie linnapea pole juhuslikult tähele pannud, et Ukrainas toimub täiemahuline sõda, mida isegi kõige uimasem inimene konfliktiks nimetada ei saa ega tohi. Kõik see meenutab rohkem näitemängu oma Lasnamäe valijaskonna suunas aga paraku Riigikogu valimistel need tegelased ju ei osale, vähemalt suuremas osas on see nii. Aga loomulikult ootavad ukraina inimesed tegusid, mitte sõnu ja toetuslindi puhul polegi sõnu vaja.