Vaidlused selle üle, kui palju peaksid riigi kodanikud riigikaitsele raha eraldama, on demokraatias paratamatud. Ühes servas on need, kelle kohta öeldakse, et nende jaoks ei ole ükski kaitsekulutus piisav. Ja teises need, kelle kohta öeldakse, et nad ärkavad alles siis, kui on juba liiga hilja.