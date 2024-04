Kliimateadlane Piia Post Kõik meie ümber lainetab ja võngub ning see on juba praegu häälest ära klaveri moodi

Muutused Maa ookeanides, maismaal ja õhus on tõesti sellised, millest on põhjust rääkida: jugavoolud on muutnud sopilisteks ja polaarpöörised muudavad oma suunda. Tartu Ülikooli kliimateaduste professor Piia Post arvab, et nii on olnud ehk varemgi, aga nüüd teame ja näeme Maa atmosfääri palju vahetumalt: «Meil on palju erinevaid tehiskaaslasi, millelt seda kõike seirata, ning mudelidki on muutunud väga ennustusvõimelisteks.»