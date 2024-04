Sel nädalal tuli avalikuks, et taksoettevõtja Bolt on püüdnud mõjutada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, et too omakorda mõjutaks Euroopa Liidus tehtavat platvormitöö direktiivi endale soodsas suunas. Asjale lisab vürtsi detail, et osa mõjutusmeilidest käis Bolti endise töötaja kaudu, kes nüüd ministeeriumis laiemalt Eesti inimeste huvide eest peaks seisma.