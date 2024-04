Pärt Peterson Immuunsust tugevdada ei saa, aga tervislik eluviis aitab

Kevadeks käib päike kõrgemalt ja viirushaigused on taandunud, kuid huvi oma tervise ja immuunsuse vastu jääb. Soovitusi, kuidas hoida end tervena, leiab küllaga nii sotsiaalmeediast kui ka apteegist, kus immuunsust tugevdavad purgid on üksteise kõrval reas.

Teame, et eluaja jooksul immuunsüsteem nõrgeneb. Vanematel inimestel on suurem risk haigestuda nakkushaigustesse, immuunvastus vaktsiinidele on nõrgem ja kasvab vähirisk. Halvasti toimiv immuunsüsteem võib põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme. Kas siiski on võimalik immuunsüsteemi tugevdada, et püsiksime tervena?