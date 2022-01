Kõik teavad, et turg ja turumajandus on head. Ka elektriturg oli veel hiljuti üks hea asi, mis tõi meie elektrihinna mõnigi kord madalamaks, kui Eesti kohaliku tootmisega oleks saanud pakkuda. Nüüd, kui elektrienergia hind on taeva poole kihutanud ja hulk tarbijaid on saanud ebameeldivalt suure elektriarve, tekib mõistagi ajus segadus: vaba turg on ju hea, kuid see olukord on paha. Siit tuleb kiiresti ekslik järeldus, mis vastuolu näiliselt lahendab: elektriturg pole mingi vaba turg.