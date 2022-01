Pikalt Ukrainas tegutsenud ja sealseid ministreid nõustanud IT-spetsialist Jaanika Merilo rõhutab, et ukrainlane olla tähendab peaasjalikult oma riigi eest seismist ja uskumist, et see riik on sõltumatuna parem kui osana mõnest teisest riigist. FOTO: Madis Veltman

Tehnoloogia- ja investeerimistegelane Jaanika Merilo tunneb Ukrainat ilmselt paremini kui keegi teine Eestis. Mitte niivõrd sellepärast, et ta isa on ukrainlane ning lapsepõlves veetis ta kõik suved Ukrainas, vaid pigem sellepärast, et aastast 2014 on ta olnud ametis mitmel vastutusrikkal kohal Ukraina majanduses ja valitsuses. Mulluse suveni tegutses 42-aastane naine seal ühtaegu nii taristu- kui ka digiministri nõunikuna, kuni noist esimese vahetus vähendas töökoormust. Selle aasta alguses sai Merilost start-up-ettevõtete börsi Funderbeam avalike suhete ja kommunikatsiooni juht. Samal ajal jätkab ta Ukraina digiministri nõustamist.



Ukrainas käib juba kaheksandat aastat sõda, kus iga päev tulistatakse ja hukkub inimesi, sajad tuhanded on pidanud kodunt lahkuma, ja see on Euroopa silmis justkui unustatud. Kas see Ukrainas pettumust ei tekita, et Euroopa pole Venemaale isegi survet avaldanud?

Kindlasti on pettumus selles, et oodati palju rohkemat. Ukrainlased arvasid, et Euroopa ja Ameerika täidavad oma lubadusi garanteerida Ukraina territoriaalne terviklikkus natuke jõulisemalt, mitte lihtsalt ei ole mures ja ei kehtesta väga pika vinnaga sanktsioone.

Ukraina on oma valiku teinud ja tunneb ennast osana Euroopa Liidust ja NATOst. Euroopasse tahetakse just väärtuste pärast, ja väärtused on ka see, et kui lubad midagi, siis proovid oma lubadust täita. Kui sa ütled, et oleme sõbrad, siis palun näita, mida teha selleks, et sõprust tugevdada. Selles mõttes on Ukraina rohkem konkreetsust lootnud.

Mis tundub teile kõige tõenäolisem, mis sel ja järgnevatel kuudel Ukrainas juhtuma hakkab?

Arvan, et mitte midagi ei juhtu, mis on antud olukorras hea. Arvan, et pinged ei eskaleeru, et kõige suurem tulipunkt sai mööda eelmise aasta lõpuga. Loomulikult jääb Venemaa edasi pingeid üleval hoidma, kuid tahaks väga loota, et terve mõistus võidab.

Kuid kardan, et pikemas perspektiivis võib Ukraina seoses Nord Streami käivitumisega majanduslikult ikkagi kaotada.

Millele tugineb teie lootus, et midagi hirmsat ei juhtu?