Iga kümne aasta tagant tehtav suur rahvaloendus toimub seekord täiesti teisiti ja nõuab inimestelt vähem, kuid on sellegipoolest riigi arenguks sama oluline nagu alati. Peamiselt registrite ja lühikese e-ankeedi põhjal toimuvale loendusele kaasa aitamiseks on veel aega 22. jaanuarini.

Ankeedis uuritakse esmalt vastaja ja tema pereliikmete reaalset elukohta. Siinjuures tuleb tähele panna, et tahame teada saada just tegelikku elukohta, mitte seda, kuhu inimene on ametlikult sisse registreeritud ja mille järgi ta makse maksab. Kindlasti ei pea muretsema, et selle järgi keegi teie andmeid rahvastikuregistris muudab.