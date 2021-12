Kuidas keskpangad reageerivad, kui neile peaks selguma, et nende prognoosid ja mudelid on süsteemselt eksinud? Kõige muret tekitavam võimalus on see, et vahetavad kurssi 180 kraadi, kirjutavad London School of Economicsi emeriitprofessor Charles Goodhart ning Talking Heads Macroeconomicsi asutaja Manoj Pradhan.

Kuigi keskpangad on praeguse inflatsiooni minilaine ulatust ja kestust prognoosides aeglaselt ja valulikult järele andnud, eitavad nemad ning enamik peavoolu majandusteadlasi endiselt, et see võib kujuneda järgmiste aastate ja aastakümnete püsivamaks jooneks. Nad on muutnud inflatsiooniprognoose vastavalt «turuolukorrale», et peegeldada kõrgema hinnatõusu ilminguid, ning on praeguseks lisanud ka omajagu püsivust. Siiski prognoosivad nad, et inflatsioon naaseb keskpanga sihtmärgi juurde järgmise aasta lõpuks või varsti pärast seda.