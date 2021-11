Üsna jahmatamapanev avaldus, et kui haiglate täitumus mingi järjekordse numbri ületab, siis hakatakse tegema hirmsat triaaži ehk hindama, kes intensiivravisse võtta ja kes koju surema jätta. Ei teagi, mis tuleks valmis panna, parteipilet või rahapatakas.

Tegelikult on asi loomulik, nii nagu surm ise on loomulik, pole sest elust veel keegi eluga pääsenud. 90-aastaste inimeste levinuim surmapõhjus on suvalise viirusnakkuse tüsistusena tekkinud kopsupõletik, pumpa õhku ja ravimeid sisse kui tahes palju, sai inimese aeg läbi ja tühi töö. Kui Peetrus oma taevaraamatus näeb, kellel kuupäev kukkumas, siis võtab näpuotsaga viirusepurgist ja saadab.