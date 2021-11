Järjestikused sünnid muutuvad üha populaarsemaks vaatamata sellele, et kaasaegse feministliku maailmavaatega need hästi kokku ei käi. Olgugi et naised tänapäeval ise valivad emaduse, on feminismi eestkõnelejad mitme lapsega järjest tööturult eemale jäämise suhtes siiski pigem negatiivselt meelestatud. Paradoksaalsel moel kaldub selline karjääri lastest kõrgemale seadev võrdsuspoliitika sarnasesse paternalismi, mille eest naisi iseseisvat sissetulekut omama suunates kaitsta püütakse.