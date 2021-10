Libateadusega on hakatud üha enam inimesi manipuleerima, kirjutab toimetaja Rein Kuresoo.

Kuni üsna hiljutise ajani ei hiilanud Maa ökoloogilise kollapsi kohta antud prognoosid just konkreetsusega: teadlased ei soovinud üldjuhul astuda pinnasele, kus mudelid lähevad liiga keerukaks ja määramatus on täpsemate prognooside tegemiseks liiga suur. Seda, mis ajal ja millise ulatuse võtab kliima- ja elurikkuse kriis ning kas see võiks lõppeda kõrgemate eluvormide täieliku hävingu või ökosüsteemide drastilise vaesumisega, ei suuda keegi päris täpselt prognoosida.