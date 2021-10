On olemas kahte liiki inimesi, kelle kohta ütleme, et nad on avalikud. Avalikud on poliitikud, kelle sissetulek tuleb maksumaksjate taskust, aga avalikud on ka avalike ehk börsiettevõtete juhid. Nii poliitikud kui ka börsiettevõtete juhid peaksid oma maksude maksmise ja deklaratsioonidega eriti hoolikad olema, sest muidu tekivad pahandused.