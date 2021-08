Koputada on mõtet vaid uksele, mis võib su ees avaneda. Alar Karis on näidanud, et seda ­reeglit mõistab ta väga ­hästi. Kui ta juba tunnustatud ­teadlasena kandideeris Maaülikooli rektoriks, siis selleks ta ka sai. Enne kui aeg sellel kohal täis sai, võttis ta ­vastu pakkumise kandideerida Tartu Ülikooli rektoriks ning seegi läks tal korda.

1958. a sündinud Alar Karise elukäik võib kohati jätta mulje, et juhuselgi on seal oma roll, kuid asjaolusid lähemalt uurides näeme, et ta on olnud nendeks ise valmis. ­Teadlaste peres kasvanud Tartu poisi viis vana­ema iluuisu trenni, treeneri käe alla, kes oli ka Tartu 2. keskkoolis inglise keele õpetaja. Treeneri õhutusel tegi poiss läbi katsed ning nii saigi sisse sellesse prestiižsesse kooli, omandades seal hea inglise keele.