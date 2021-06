Isamaa praeguse juhtkonna vahetamine Parempoolsete vastu tähendaks seda, et partei astuks ühte paati koos sotside, Eesti 200 ja Reformierakonnaga, kirjutab Isamaa naiskogu esinaine Riina Solman.

Eelmisel suvel asutasid 111 Isamaa liiget ühenduse Parempoolsed. Lubati sünergiat, ilmus ka manifest. Kõik, kes manifestile alla kirjutasid, ei teadnud, et neist saavad automaatselt ühenduse asutajaliikmed. Heade müügioskustega Parempoolsete juhtgrupp kutsus aktiivselt ühendusega liituma. Mindi heas usus, esialgu näiski kõigile aktsioon tavalise ühenduse loomisena ligi tosina teise Isamaa ühenduse kõrval. On igati tore, kui üks aktiivne kaasamõtlev ühendus juurde tekib.

Kas manifest oli kampaaniameistrite teadlik vihje ühele 1848. aasta samanimelisele trükisele, pole teada. Manifestis kõlavad sõnakombinatsioonid: laiem pilt, läänelikud väärtused, vastuseis äärmuslikele vaadetele, vabaduse eest seismine jne. Asutajate arv 111 näib sümboolne. Nii on põhiseaduse paragrahvi 111 sätestatud Eesti Panga ainuõigus emiteerida Eesti raha koostoimes põhiseaduse täiendamise seaduse ja ELi õigusega. Muuhulgas seksist ja esoteerikast kirjutav internetiportaal Naistekas pakub veelgi sügavamat selgitust: «Kui näed numbrikombinatsiooni 111, siis tea, et su alateadvus ütleb sulle, et kui liigud mööda seda teed, millel praegu oled, jõuad ka peagi soovitud eesmärkideni.» Esialgu loed seda kõike ja naeratad. Aga…