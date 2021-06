Õppimine kui noorustunnus on veninud elukestvaks. Mida Juku ei õpi, seda õpib Juhan ja õpib hauani! Võib-olla jääb selle kõrvalt mahti kasvatada ka ühte last. Või hädaga kahte-kolme. Kõigis arenenumates riikides on iive alla taastootmise taseme. Loogiline. Paljunemine ja kasvatus on selles ainsas alles jäänud perspektiivis puhas kulu, mistap ükski investeerimisnõustaja ei soovita lapsi, vaid ikka aktsiaid ja kinnisvara.