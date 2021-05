:Mis on õiglase ülemineku tegelik hind, kes võidavad ja kes kaotavad, arutleb regionaalarengu toimetaja Antti Roose.

Kas õiglust saab raha eest? Kas suurem summa tähendab rohkemat õiglust? Selliste esmapilgul labastena tunduvad ökonoomilise kasulikkuse küsimused kombivad eetilisi piire, aga raha on ju jätkuvalt seaduslik vahetusväärtus ja maksevahend.

Miljard, mis Ida-Virumaale riikliku üleminekurahastuna suunatakse, on suur summa. See peaks tiivustama, kuigi võib näida lohutusena. Räägitakse ajaloolisest võimalusest. Uus, madalsüsiniku majandus saab võimaluse tulla julgelt turule just Ida-Virumaal. Tegelikult ei ole Õiglase Ülemineku Fondi eesmärk ju tagada piirkonna üldist arengut, vaid leevendada kliimaneutraalsusele üleminekust tulenevat otsest negatiivset mõju.