Veelindude ränne jõuab mai algupoolel nii maa kui ka mere kohal haripunkti. Veelindude kevadrände kaart, mille ornitoloogiaühing on esitanud Eesti mereala planeeringu alus­uuringus, näeb välja nagu operatsiooni Barbarossa plaan. Tundub, et kogu Eesti ala ja rannikumeri on rändavate veelindude massilise rünnaku all.