Põllumajanduses kasutatavad taimekaitsevahendid, sealhulgas putukamürgid, on üks peamistest elurikkuse vähenemise ja hävimise põhjustest nii põllumajandus- kui ka loodusmaastikus. Teadlased on avaldanud alarmeerivaid artikleid putukate globaalse arvukuse ja liigilise mitmekesisuse vähenemise teemal, aga kindlasti on ka paljud tavainimesedki märganud, et kevadel-suvel on autode esiklaasid pärast sõitu palju puhtamad kui paarkümmend aastat tagasi.