Muidugi ei tee ka võrratult ajastatud naljad hädisest bossist oivalist tegevjuhti, kuid huumorit oskuslikult kasutades võib korralik juht itsitused ja naerupahvakud ehedaks meeskonnavaimuks muuta, kirjutab Kathleen Cronie veebiväljaandes The Conversation .

Netflixis pakutavate komöödiate valikut sirvides olete ehk muuhulgas märganud ka Ukraina komöödiasarja « Rahva teener », kus täiesti tavaline ajalooõpetaja valiti vastu ta enese tahtmist riigi presidendiks. Ning nii kummaline kui see ka poleks, sarja peategelane – koomik Volodõmõr Zelenskõi – valiti suisa päriseluski uueks Ukraina presidendiks . Zelenskõi on küll populaarne koomik, kuid kas tal tõepoolest jagub oskust tervet riiki juhida?

Käsiloleva doktoritöö käigus palusin 230 muusikajuhil vastata, milliseid oskusi peaks omama üks edukas juht. Paljud neist vastasid, et tähtis oleks aeg-ajalt nalja visata või anekdoote vesta. Mõistagi naudime kõik vahel mõnusat itsitust, kuid kas dirigentide puhul on naljaviskamine tõesti asjalik ajakasutus? Huumori ja juhtimise seoste uuringus kaldun jõudma järeldusele, et näiteks Bill Gatesi asemel tasuks parem juhiks valida mõni menukas koomik nagu Michael McIntyre. Toongi siinkohal välja kaheksa võtmeaspekti selle kohta, kuidas saaks üks juht oma töös huumorit tõhusalt ära kasutada.