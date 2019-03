Mihkel Mutt FOTO: Liis Treimann

Mihkel Mutile tundub, et just härrassots ongi tänapäeval võibolla see õige sots. Tuumiku moodustaksid laialdaste teadmiste ja suure südamega, samas jäärapäised oma unistustes, briljandist silmaklappidega tõearmastajad – rikkal on ju alati lihtsam tõtt rääkida.

Kolleeg Linnar Priimäe intervjuu 2. märtsi Postimehe AKs tõi mulle meelde Hamleti sõnad Opheliale: «Kui te olete ilus ja vooruslik, siis peaks teie voorus vältima läbikäimist teie iluga.» Sama lugu on Linnaril tarkuse ja teravmeelega. Praegu ta lajatab sotsidele natuke ülekohtuselt, muuhulgas mainides väljendit, mida varemgi kasutatud – härrassots. Mulle aga tundub, et just härrassots ongi tänapäeval võibolla see õige sots.