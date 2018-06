Eesti-Maroko. Kas Madis Vihmannil õnnestub pall puhtaks lüüa? FOTO: Tairo Lutter

Kas olete jalgpallisõber või mitte, jalgpalli MM on globaalse mastaabiga nähtus, mida jälgib umbes pool planeedi elanikkonnast. Sellise sotsiaalse haardega ala nõuab loomulikult erilist sõnavara.

Ka eesti keeles on olemas jalgpallisläng, mida iseloomustavad laenud, mugandused, tähenduse ülekanded ja väljakujunenud vormide-konstruktsioonide kasutamine. Mitmed jalgpalli võtmemõisted on laensõnad, nagu näiteks kodusena tunduv vutt (vrdl vene футбол, inglise football). Kommentaatorid kipuvad aeg-ajalt tugitoolisportlastele meelde tuletama, et jalgpalli mõte on ikkagi palliga vastase väravavõrku sahistada. Seda sündmust tähistab meie vutikeeles sõna koll ’värav’ (otsustav koll löödi alles 92. minutil), mis seostub venekeelse sõnaga гол ja inglise goal’iga. Karistuslöök ehk penalti ehk pennal tuleb muidugimõista inglise sõnast penalty. On omamoodi huvitav, milliste sõnadega kauaoodatud või -kardetud väravasahistamist kirjeldatakse. Nii koll kui ka pennal võib olla kindel, puhas, ilmselge või hoopis poolpidune, kahtlane, õnnetu, kingitud.

Tabava termini puudumisel jalgpalli liikumise takistamise kohta võib juba leida märke uuemat sorti laensõnade tulekust: taklama ja takeldama (mõlemad mehed on hoolega takeldanud). Tähenduses ’takistada, katta’ on sõna taklata juba juurdunud näiteks soome ja tackla rootsi keelde, viies otsapidi jälle tagasi jalgpalli sünnikeele inglise keeleni (tackle).

Jalgpall on kirgi küttev mäng, millest rääkides kasutatakse ohtralt piltlikke väljendeid. Oma lihvituimas vormis on tegemist läbimõeldud strateegilise mänguga, mida ehitatakse – või siis üritatakse seda teha (Infonet ei andnud Florale ruumi mängu ehitada). Strateegiasse kuuluvad militaarsed terminid rünnak, kaitse ja tõrje. Aga mida kõike ei võeta ette, et palli väravale lähemale saada või seda takistada! Osaval mängijal õnnestub triblada või sööta taskusse ehk vabasse «auku», mis on tekkinud kaitseliini ja poolkaitsjate vahele. Ohtliku olukorra lahendamiseks lüüakse pall puhtaks ehk antakse sellele löök, mis viib ta lööja karistusalast kaugele välja.

On omamoodi huvitav, milliste sõnadega kauaoodatud või -kardetud väravasahistamist kirjeldatakse.

Kui eduseis on juba kindel, võib juhtuda, et võistkond suretab mängu ilu (umb)kaitsesse tõmbudes ja kuuleme kommentaatorit resigneerunult ohkamas: loodame, et meeskond ei hakka nüüd bussi parkima. Teine võimalus on palli omavaheline põrgatamine keskalal ehk eriti Hispaania jalgpalliga seostatav tika-taka mängustiil, mis tulebki hispaaniakeelsest imitatiivist ehk heli ja liikumist jäljendavast väljendist tiqui-taca.