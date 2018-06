Kui USA pole vägesid välja viinud – nagu president Donald Trump soovib –, kontrollib keskvalitsus endiselt Kabuli. Olukord mujal sõltub kohalikest oludest. Pashtuni alad, mis moodustavad riigist enamiku, on (vähemalt) de facto Talibani kontrolli all. Oma piirkondi suudavad kaitsta ja stabiilsena hoida nii usbekid kui ka tadžikid põhjas, võibolla ka hazarad keskprovintsides. Kuid kõik teavad, et Talibani pealetung on aja küsimus. Nagu Eestilegi, ostab Afganistanile aega USA, aga nagu teada, pole miski igavene.