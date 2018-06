Kui ma 2012. aasta märtsis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) vaatlejana Venemaa presidendivalimistel käisin, näitas üks Leedu kolleeg mulle portaalis Regnum ilmunud uudist, et teiste seas on vaatlejana maale saabunud «tuntud Eesti russofoob Herkel». Leedulane naeris laia suuga ja arvas, et sellise uudise peale võib olla lausa kade. Sõna «russofoob» on muidugi absurdne ja selle kasutamine Venemaa režiimi kriitikute suhtes on poliitiline rünnak.