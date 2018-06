Beebi FOTO: Scanpix

Kas tõesti on Euroopas nõnda, et näiteks Prantsusmaal ja Iirimaal (aga ka Inglismaal ja Rootsis) on tundeid (armastust) rohkem kui Saksamaal ja Itaalias, sest seal sünnib rohkem lapsi kui viimati nimetatud riikides, küsib psühholoog Avo-Rein Tereping vastuseks Jürgen Ligi artiklile.

Küllap tuleb nõustuda Jürgen Ligi arvamusloos (PM 31.05) toodud mitme seisukohaga, mida ta kirjutab riigikogu probleemkomisjoni ettevalmistatud rahvastikupoliitika põhialuste dokumendi kohta. Tõepoolest, see on liiga loosunglik, paiguti laialivalguv, ei koondu probleemile küllaldaselt ja püüab haarata ka seda, millega juba edukalt tegeldakse. Dokumendis puudub selge fookus. See oli ka põhjus, miks esitasime alternatiivse rahvastikustrateegia dokumendi (PM AK, 24.03).