Nädal karikatuuris: retsid pukki, Jüri ajab mulli ja täiskuu poliitikule

ESMASPÄEV, 9.10: retsid tahavad pukki saada. «Omaette mõistatus on muidugi see, mis toimub nende inimeste endi peas, kes pärast äsja korruptsioonikuriteo eest saadud karistust ikkagi valitavasse kogusse pürgivad,» küsitakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 9.10 / Urmas Nemvalts

TEISIPÄEV, 10.10: Jüri Ratas ajab näost endiselt mulle välja, kui tuleb selgitada Keskerakonna sõpruslepingut Kremliga.

Päeva karikatuur 10.10 / Urmas Nemvalts

KOLMAPÄEV, 11.10: Läti piiril käib tihe sebimine. «Sõprusleping on legitimatsiooni vahend vene valijate hulgas, kes elavad Vene riikliku propagandamasina mõjuväljas ja toetavad Putini režiimi tegevust,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostööleppest.

Päeva karikatuur 11.10 / Karikatuur: Urmas Nemvalts

NELJAPÄEV, 12.10: e-tiiger võib end taas julgemalt tunda. «Pelk e-hääletamise fakt tundub inimeste jaoks olevat omamoodi protesti vorm – ma näitan teile. See on juba saanud osaks sellest, millisena me ise end eestlastena käsitleme,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 12.10 / Urmas Nemvalts

REEDE, 13.10: poliitikule mõjuvad valimised, nagu täiskuu.

Päeva karikatuur 13.10 / Urmas Nemvalts

LAUPÄEV, 14.10: varsti on kõik läbi... «Valimistel osalemine räägib sellest, et on olemas tõeline, mitte deklaratiivne kodanikupositsioon, ja sellest, et me ei ole ükskõiksed selle suhtes, mis toimub meie kodulinnas või -vallas,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.