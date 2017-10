Juhtkiri: Keskerakond jätku pakt Kremliga selguse mõttes jõusse

Läti ekspertide arvates on see Koosmeele taktikamuutus enne 2018. aasta oktoobri seimi valimisi, et saada võimalike partnerite silmis parketikõlblikuks ja pääseda ka valitsusse. Viimastel kahtedel seimi valimistel on Koosmeel saavutanud kõige tugevama tulemuse, kuid teiste erakondade silmis on nad oma Kremli-sümpaatiat tõttu paaria, mistõttu on valitsuskoalitsioone tehtud ilma Koosmeeleta. Tõenäoliselt kulgevad sündmused Lätis sama rada pidi ka järgmisel aastal ning seepärast on irvhambad lätikeelses sotsiaalmeedias ennustanud, et Ušakovs tühistas koostööleppe Ühtse Venemaaga, et kohe pärast valimisi uus sõlmida.

Raske on ära arvata, mis Ušakovsi peas toimub, kuid sarnaselt Vladimir Putiniga Venemaal ja Edgar Savisaarega Eestis on tema poolehoidjatele loodud müüt muinasskandinaavia jumala Loki sarnasest kavalpeast, kes kõik ülejäänud üle mängib, ehkki seni on varem või hiljem selgunud, et nii pooldajad kui ka vastased on pidanud kõnealuseid poliitikuid kavalamaks, kui nood tegelikult on.

Muidugi pöördusid Läti sündmuste järel Eestis pilgud Ühtse Venemaa siinse sõsarpartei ja selle juhtide poole. Sarnasusi Putini partei, Koosmeele ja Keskerakonna ning nende juhtide maneeride vahel on sedavõrd palju, et neid ei saa kokkusattumuseks lugeda. Sõprusleping on legitimatsiooni vahend vene valijate hulgas, kes elavad 2000. aastate keskpaigast üles ehitatud Vene riikliku propagandamasina mõjuväljas ja toetavad Putini režiimi tegevust. Putini Venemaa analoogia põhjal on Eesti ja Läti kõige distsiplineerituma valijaskonna osa jaoks konstrueeritud vastav müüt, mille järgi vaid Koosmeel Lätis ning Keskerakond Eestis kaitsevad venekeelset elanikkonda sisemiste ja väliste ohtude ning kurjuse lõpliku võidu ning Antikristuse tuleku eest.

Kui Ušakovsi erakond otsustas koostööleppe tühistada, tuues kaasa segaduse Läti ekspertide hulgas, siis Eesti Keskerakond võiks koostööpakti Kremliga selguse mõttes kehtima jätta. Nii on ka edaspidi selge, kes on kes.