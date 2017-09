Postimees 1999. aastal: küsitlus

TEET LAINEVEE, Mustamäe haigla ülemarst: need jutud muudavad mu üsnagi murelikuks. Mustamäe haiglal on olemas kaks võimsat diiselgeneraatorit, mis astuksid elektrikatkestuse puhul viie sekundi jooksul automaatselt tööle. Need on tänaseni süsteemidega ühendamata, sest meil selleks kuluvat paari miljonit lihtsalt ei ole. Kuid loodan, et see raha leitakse.

ESJA ŠUR, pensionäride eest võitleja: miks ma aastavahetusel elektrikatkestust peaksin kartma? Siiani on Eesti elektrisüsteem Venemaa omaga ühendatud ning ühelgi aastavahetusel pole katkestusi Venemaa süsteemides esinenud. Minu teada ei ole neid Venemaal ka muul ajal. Nii majanduslikud kui ka muud suhted Venemaaga vajavad normaliseerimist, siis ei pea mitte midagi kartma.

VOLDEMAR KOLGA, psühholoog: inimesele meeldib siirduda ühest olukorrast teise. Ja siirdumised on seotud kriisiga. Kriis tekitab stressi ja peataolekut, mille inimene alateadlikult ise tekitab ega püüa sellest üle olla. Pigem tunneb sellest meeletut naudingut. Inimesed sünnivad millenniumibuumis justkui uuesti, neid haarab rahutus ja püüd kodust ära minna. Sajandivahetusel toimub tänavatel korralik bardakk, ma kujutan ette.

30.09.1999