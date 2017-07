Nina Hruštšova: partei surm

Itaalias surid sõjajärgsed erakonnad – kristlikud demokraadid, kommunistid ja sotsialistid – peaaegu korraga välja pärast seda, kui 1992. aastal puhkes nõndanimetatud Tangentopoli korruptsiooniskandaal. Järgmine aasta hääbus valimiste järel Kanada Konservatiivne Partei, millele jäi 151 parlamendikohast pelgalt kaks.

Hulk seletusi

Erakondade languse kohta on esitatud hulk seletusi. Töölisklassi valijate kerkimine keskklassi mõjus Lääne-Euroopa kommunistlikele parteidele sama hävitavalt nagu Nõukogude režiimi kokkuvarisemine.

Laiemas plaanis on riikides, kus koalitsioonivalitsused koosnevad erakondadest, mille ideoloogia on väga sarnane, valijal õige lihtne oma eelistusi muuta. Seda eriti tänapäeval, mil valijad peavad üha sagedamini erakondi tooteks, mida saab asendada, kui see ei vasta tarbija maitsele, ega käsitle neid enam fookusena, mille ümber tingimusteta koonduda.

Lisaks pööravad tänased valijad erakonna täieliku programmi asemel pigem tähelepanu ühele-kahele tähtsamale poliitilisele seisukohale. Just see on lubanud õitsele puhkeda niisugustel ühe-teema-erakondadel nagu sisserändele keskendunud Ühendkuningriigi Iseisvuspartei.

Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei endine juht Nigel Farage. / Scanpix

Tarbijakesksele poliitikale orienteerumise ilmne tulemus on arenenud demokraatlikes riikides üha sagedasem pöördumine rahvahääletuse poole. Probleem tekib siin sellega, et referendumid õõnestavad poliitilise vastutuse printsiipi, sest nende varal teostuvad kehvalt läbi kaalutud otsused, aluseks ülimalt lihtsustatud küsimused, nagu see juhtus Ühendkuningriigi äpardliku Brexiti rahvahääletusega. Niisuguste olukordade esinedes, nagu märkis kunagi teravkeelselt näitekirjanik Bertolt Brecht, tuleks õigupoolest «rahvas laiali saata ja valida uus».

Probleem tundub peituvat ülbuses

Aga kui ka tarbijakesksed valimised seletavad teataval määral selliste erakondade hääbumist nagu Prantsuse sotsialistid, ei sobi see India ega Aafrika Rahvuskongressi allakäigu selgitamiseks. Viimaste probleem tundub peituvat lihtsas ülbuses.

India Rahvuskongressi ülbus on suurel määral pärilik. Nehru ning Indira ja Rajiv Gandhiga alustades ning partei praeguse ebakompetentse juhi Rahuliga lõpetades on Gandhi suguvõsa pidanud Rahvuskogressi juhtimist ja valitsemist oma sünnijärgseks võõrandamatuks õiguseks sõltumata sellest, millised on olnud nende tegelikud oskused ja võimed.

Aafrika Rahvuskongressi ülbus sarnaneb rohkem NLKP omaga: sügavalt juurdunud riigi «omamise» tunne, millest tulenevalt korruptsiooni peetakse vaat et valimistega kätte usaldatud õiguseks. Selline ülbus lõikab erakonna tegelikult toetajatest ära, kes siis peavad paremaks leida mõistlik alternatiiv - ja selle ka leiavad.

Mehhiko president Enrique Peña Nieto. / Scanpix

Ent poliitiline surm ei pruugi olla lõplik. Näiteks Mehhiko Institutsioonilis-Revolutsiooniline Partei valitses riiki 71 aastat, enne kui sai 2000. aastal lüüa. Toona arvati, et erakond ei tule enam kunagi võimule. Ometi see 2012. aastal juhtus, kui ametisse valiti praegune president Enrique Peña Nieto.

See võib olla põhjus, miks Gandhide suguvõsa ja Zuma suhtuvad nii ükskõikselt oma partei lagunemisse. Siiski on küsitav, kas miski, mis on surnust jälle ellu ärganud, on ikka samasugune nagu enne surma.

Inglise keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane

Nina L. Hruštšova on New Yorgi ülikooli The New School rahvusvaheliste suhete professor ja teadusprorektori asetäitja ning Maailmapoliitika Instituudi (World Policy Institute) vanemteadur.

Project Syndicate, 2017.

www.project-syndicate.org