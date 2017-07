Boriss Višnevski: Väike-Vene riik kui äpardunud nali

Teisipäeva hommikul teatas isehakanud Donetski Rahvavabariigi juht Väike-Vene riigi moodustamisest kahest isehakanud vabariigist – Donetski ja Luganski Rahvavabariigist.

«Vabariigi» pea teatas, et Väike-Vene riigist saab Ukraina riigi õigusjärglane, Donetskist pealinn ja Kiievilt võetakse ära esilinna staatus.

Veel teatas ta, et kunagi liitub Väike-Vene riik Venemaa ja Valgevene liitriigiga.

Ja nagu on kombeks, lubas ta kolmel esimesel aastal Väike-Venes erakorralist seisukorda – keelates veel parteide tegevuse.

Avalduse absurdsus seisneb selles, et nii Kreml kui ka Luganski Rahvavabariigi juhtkond salgasid kohe [Aleksandr] Zahhartšenko saatusliku omaalgatuse, teatades, et neil pole sellest õrna aimugi ja neil puuduvad sellised kavatsused.

Ja üldsegi oli vahejuhtumi eesmärk või siis katse tahta suunata tähelepanu eemale Malaisia Boeingu katastroofi kolmandast aastapäevast või äpardunud poliitilisest anekdoodist – kui jätkuvalt ei saaks Ida-Ukrainas inimesi surma.

Seni, kuni eksisteerib niinimetatud Donetski Rahvavabariik, mida Venemaa meelekindlalt ka toetab, nii nagu ka selle sõsarettevõtet Luganski Rahvavabariiki, seni kuni Venemaalt jätkub Ukrainasse Vene vägede sissevoorimine, teeseldes neid vabatahtlikena ja puhkusel olijatena; vene relvade ja lahingumoona toomine – jätkub väljakuulutamata, kuid sellest mitte vähem häbiväärne sõda Venemaa ja Ukraina vahel, Ukraina poegade matused, tsiviilisikute hukkumine, äng tuhandetes peredes.

See on kuritegu, millele on ilmtingimata vaja vastata. Ja kuritegu ei ole see üksnes mitte ainult Ukraina, vaid ka Venemaa vastu.

Operetlik Zahhartšenko ei ole mitte ainult kloun poliittsirkuses, vaid ta esineb aeg-ajalt veidrate avaldustega ka lõbusale publikule, aga üks neist on see, kes vastutab otseselt inimeste surmade eest.

Aga kui ta elab kuni kohtupäevani, mis on vältimatu (juhul kui omad ei löö teda varem kasti, sest ta teab liiga palju). Kohtukulli ette lähevad temaga koos mitte ainult need, keda ta kamandas, aga ka need, kes teda toetasid ja suunasid.

Ja loomulikult samuti kõik need, kes vastutavad vallandunud sõjamöllu eest Ida-Ukrainas – sealhulgas kurikuulus Girkin-Strelkin, kes on avalikult teada andnud, et just tema «päästis valla sõja» ja et selle eesmärk oli «Ukraina ühendamine Venemaaga ja Ukraina vabastamine niinimetatud ukraina rahvusest.»

Sellel kohtuistungil arutatakse temaga palju – aga ainult selles ulatuses, mis on tema süü ja sellest tulenevalt karistus.