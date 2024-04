IGOR GRÄZIN Kirik, mida tegelikult ei ole

Moskva õigeusu kiriku lahkumine kristlikult pinnalt puudutab vaid kahte nn stavropigiaalset kogudust – Nevski oma Toompeal ja Pühtitsa kloostrit, kes on otsealluvad Moskva patriarhile Kirillile, kelle viimaste aastate teod ja jutud viitavad sellele, et tegemist võib olla ketseri ja sõjakurjategijaga, keda ootab Haagi tribunal.

Aga nüüd siis – täna, mil meil seisab ees suhete klaarimine pakkupugenud metropoliit Jevgeni, tema järglase Daniel Lepiskiga ja Pühtitsa kloostriga, on vaja selgeks teha kirstlastele üle riigi, mismoodi on tänaseks kujunenud nii, et need kaks institutsiooni pole ei kiriklikud ega kristlikud.