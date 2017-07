Ando Kivibergi kiri IRLi juhtidele: kolm tingimust Viljandi linnapeaks kandideerimisel

Head sõbrad! Ajakirjandus on palunud minult tolle kuulsusrikka kirja avalikustamist, mille saatsin 29. juunil oma erakonna juhtidele. Olen keeldunud sellest, viidates meie omavahelisele kokkuleppele erakonna esimehega. Äsja sai mulle teatavaks, et esimees on seda kokkulepet murdnud ja see avaldatakse homses ajalehes Sakala. Sellega on kokkulepe oma kehtivuse kaotanud, mistõttu saan avaldada kirja siinkohal ise.

Tere Helir ja Priit!

Panin konkreetsuse eesmärgil kirja oma seisukohad seoses erakonna sooviga, et asuksin eelseisvatel valimistel Viljandi linnapea kandidaadi kohale IRLi nimekirja eesotsas.

Circa neli aastat tagasi nõustusin kindlalt asuma meie erakonna linnapeakandidaadi kohale senise liidri asemele. Andsin lubaduse neljaks aastaks ja olen elanud teadmises, et pärast lubaduse täitmist olen vaba mees tegelema edasi erialase eneseteostusega.

Täna olen valiku eest, kus minu erakond ootab minult pühendumist elukutselise poliitiku karjäärile. Kohtunud nii Heliri kui ka Priduga ning arutanud küsimust ka oma perega, teatan, et olen valmis erakonda aitama ja tõsiselt konkureerima, kui minu erakond võtab endale ka minu karjääri toetamise eest selge vastutuse.

Need on minu tingimused:

1) Ootan teie selget lubadust, et kui ma hoolimata esinumbrina kandideerimisest ei osutu valituks linnapea kohale, siis aitate mulle korraldada rakenduse erakonna poliitilise nõunikuna mõne meie erakonna ministri või riigikogu IRLi fraktsiooni juures. Samuti, et mulle antaks roll mõne riigiettevõtte või riigile kuuluva asutuse nõukogu liikmena.

2019. aasta riigikogu valimistel aitate hoolitseda selle eest, et olen erakonna esimene või teine number Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas, koos erakonnapoolse kampaaniaressursiga. (Minu pere elab püsivalt teatavasti Harjumaal ning seetõttu tunnen sealseid olusid ja inimesi küllalt hästi)

2) Kui osutun valituks linnapea kohale, olen 2019 riigikogu valimistel IRLi esinumber Viljandi- ja Järvamaal. Seda koos erakonnapoolse kampaaniaressursiga. Et vältida sisemist konkurentsiolukorda ja tagada IRLile parima häältesaak, oleks mõistlik, et erakonna esimees kanideeriks mõnes teises, suurema mandaatide arvuga ringkonnas ( nt Tallinnas või Harju- ja Raplamaal).

3) Erakond tagab IRLi Viljandi linna nimekirjale ja selle esinumbrile kampaaniarahastuse vähemalt 7000 euro ulatuses. Kui need tingimused ei ole vastuvõetavad, jätan enesele õiguse jätkata oma parema äranägemise kohaselt pühendudes perele, lähedastele ja erialasele eneseteostusele.

Kuivõrd olen andnud avaliku lubaduse vastata hiljemalt 1. juuliks, siis palun teie mõlema vastust 30. juuni kella 15ks.

Tervitades

Ando