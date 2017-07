Postimees 1917. aastal: Hiiu põllumehe kehv suvi

Juba hakkab põllutöös ikka enam ja enam tunda andma ennast ka see raske hoop, mis meie karjapidamisele paari aasta eest otse halastamata rekvireerimise läbi osaks sai. Sõnnikut vähae ning looma-tööjõud kohati õige kasin! Sellepärast on võimata põldusid korralikult väetada ja nii harida, nagu see varemalt võimalik oli ja nagu seda meie kehvadel kruusa- ja liivapõldudel vaja teha on, et nad lõikuse ajal ometi viie-kuuekordistki seemet anda jaksaksid.

Kõige selle juures on, nagu hiljutise üleskirjutuse järel selgus, lähemas tulevikus jällegi loomade võtmine tulekul. Anti küll lootust, et kui vabatahtlikelt nõuetav arv loomi kokku tuleb, siis sunniviisil ei võeta, aga kui sagedasti ei peta lootused ühte ja teist. Kujuneb aga sellest viimati tõesti jälle nii põhjalik sunnivõtmine välja, nagu kord varemalt, siis saab ta raskeks löögiks mitmele majapidamisele. 5.07.1917