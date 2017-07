Olev Remsu: avalikus ruumis vohab vulgaarsus. Miks?

Mis võiks olla meie oludes konservatiivsus, kui veerand sajandit tagasi valitses meil nõukogude kord? Kui sajand tagasi peremehetses meil tsaarirežiim, mille vastu me 1905. aastal üles tõusime, isevalitsuse kohaliku toe, mõisad, põlema pistsime. Mart Helme on teatanud, et tema ideaaliks on maailm enne Esimest maailmasõda.

Aga see tähendab ju impeeriumeid, monarhismi ja rahvusriikide puudumist. Ajaloolase haridusega parteijuht annab meile teada, et rahvuslus oli eestlastele omane juba Lembitu-aegadest saati. Tule taevas appi! Selles triaadis võib olla ligilähedaselt õige üksnes Sakala vanema nimekuju, kõik muu on vale.

Polnud toona inimesi, kes oleksid ennast eestlaseks pidanud, ja rahvustunde tekkimiseni kulus Euroopa rahvastel veel pool tuhat aastat. Parteikamraadid ilmselt juubeldavad, ent meie küsiksime ikka – kas ülikoolis õpitu unustamine või teadlik salakavalus nn kasulikes idiootides (väljend omistatakse Leninile) poolehoiu võitmiseks?

On kolmaski võimalus. Ülo Vooglaid rääkis ülikoolis, kuidas propagandist hakkab pikapeale uskuma oma luulusid. Esimesed korrad kõnepuldis olles teab ta kindlasti, et valetab ja tal on sisimas kole piinlik. Aga häbist lahtisaamiseks hakkab ta ise uskuma oma juttu ja varsti võib ta end tunda ausa mehena. Kõigele krooniks veel sissetulekud.

Mina teen aeg-ajalt giiditööd. Mikrofon käes, olen ma bussis ning ilma mikrofonita tänavanurkadel ja linnaplatsidel püüdnud seletada, mis asjad need on, mis parajasti on näha.

Olen tõdenud, et nii mõnedki inimesed tulevad reisile ainult selleks, et leida kinnitust käibetõdedele ja oma eelarvamustele. Sakslased on täpsed, prantslased liiderlikud, venelased prostad. Ja kui nad näevad rongi täpset saabumist Berliini vaksalisse, noorte suudlemist Pariisis või prahti maas Moskvas, siis on nad endi meelest reisiraha otstarbekalt kulutanud, kuna võivad nentida – näete, mul on õigus!

Bussitäis turiste on piisake ookeanis, selles peegeldub ühiskond.

Mina pean vulgaarkuulutajaiks kõiki, kes õhutavad eelarvamusi. Õiged looduskaitsjad, ehtsad usklikud ja perekonnaväärtuste eest seisjad, tõelised konservatiivid ning pühendunult oma riigi ja rahva eest seisjad peaksid meid päästma rumalatest käibetõdedest, kuigi see ei tõota häältesadu valimistel.