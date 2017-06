Mihkel Mutt: Eesti vajab hiilivat soovõrdsust

Lugesin mõned head kuud tagasi Facebookist Postimehes ilmunud Raul Rebase kirjutist «Naispuudega Eesti» ja ei saa sestsaadik õhtuti uinuda. Mõtlen naisküsimusele.

Kuidas on võimalik, et meie psühholoogilise sõja hall kardinal avaldas niisuguse loo? Asi pole mõistagi sisus, vaid vormis, või pigem avaldamise faktis endas. Šansid naiste suuremaks kaasamiseks võivad – vastupidiselt Rauli sihile – nüüd väheneda.

Asi on seda kummalisem, et kursusekaaslane kirjutab samas ise: «Meie endisest ajast pärit sügav psühholoogiline vastumeelsus kvootide, limiitide, fondide ja muude seesuguste piirangute vastu võib olla tõsine takistus, kui üritatakse minna lihtsat teed pidi ja hakatakse naisi väevõimuga määrama. Hoiakuid ei muuda jõuga.» Samas suunas on avaldanud arvamust ka Erkki Bahovski jt. Just nimelt, niisugust asja ei saa teha (riikliku) kampaaniaga. Täpsemalt, mitte üksnes kampaaniaga, vaid hiljukesi – nii nagu toimib ka psühholoogiline kaitse.

Sugudevahelised suhted on tüübilt lähedased rassisuhetele. Vaadakem Ameerikasse. Seal paistis mõnda aega, et on saavutatud rassiharmoonia. Ent viimaste kümnendite sündmustest näeme, et tegelikult on pealispinna all säilinud võõrastust ja sallimatust. Muidugi on selge, et ilma 1960ndatel vastu võetud seadusteta ripuksid siiani parkides musti ja koeri keelavad sildid.

Ja tõsi on ka see, et enamik inimesi on loomult seaduskuulekad, neil tekivad uued harjumused jne. Aga kui sellega ei kaasne muutust südames, siis jääb asi ikka silmakirjalikuks või muidu poolikuks.

Meeste ja naiste suhted, õigemini see, kuidas neist räägitakse, on heitlikud ja rabedad. Kui nelja silma all võivad mehed tunnistada vajadust naisi rohkem kaasata, siis suuremas kambas võtavad nad üles teised tuurid.

Tark oleks anda meestele võimalus osa oma positsioone loovutada nii, et neile jääks hea väärikas enesetunne. Mitte et neid koheldaks nagu ulakaid koolipoisse või paadunud pahadikke. Inimesed, keda on alandatud (ükskõik kas tegelikult või näiliselt), on alati sotsiaalse ebastabiilsuse allikaks.

Au- ja kaastunne pole meestele võõrad. Ehk tuleks valjemalt öelda, et sugudevaheline võrdsus on osa laiemast paradigmast, st inimõigustest (nii nagu seda käsitas John Stuart Mill 19. sajandi keskel). Kedagi ei tohi diskrimineerida tema rahvuse, usuliste veendumuste, nahavärvi, vanuse, soo ega millegi muu põhjal.

Niisugune lähenemine on ilmselt meestele kõige arusaadavam ja vastuvõetavam. (See ongi õieti naisõigusluse tervemõistuslik osa. Ma tean, et osa feministe peab seda käsitlust kitsaks, aga see ei puutu praegu siia.)

Ka osa neist meestest, kes naisi ei alaväärista, jätavad nad siiski «draft’i tegemisel» kõrvale. See on ringkaitse, õigemini protektsionism. Mehed lihtsalt hoiavad oma turunišši nagu tsunftid või gildid. Ehk tuleks valjemalt öelda, et vabakaubandusel on teatavaid eeliseid ka sootasandil.

Võib kehtestada kellelegi mingid soodustused, aga kui ülejäänutele ei tundu, et need on ära teenitud või et neist soodustustest on ka teistele kokkuvõttes kasu, siis jääb kõigele sellele ikkagi üleolev maik külge.