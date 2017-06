Martin Küüsmaa: riigieelarve puudujääk mõjutab meist igaüht

Ettevõtlusminister Urve Palo nimetas 1. juunil vajadust majandust jahutada «koomiliseks jutuks» ning teatas, et olevat ajalehest lugenud, et näiteks Läti ei lepi alla viieprotsendilise majanduskasvuga.

Samas manitsevad erinevad eksperdid valitsust majanduskasvu numbrite valguses riigieelarvet mitte puudujääki laskma. Vaadakem nii ühe kui teise poole väidete taha, lähtudes loogikast ja statistikaameti varasalvest.

Mis seis on Eesti majandusega?

Tuleb välja, et selle aasta esimeses kvartalis kasvas majandus 4,4 protsenti – see on väga hea tulemus, kuigi loomulikult tahaks rohkem, et Lääne-Euroopa riike kiiremini kinni püüda.

Samas, nii kiiresti ei ole meie majandus kasvanud alates 2012. aastast (ja see oli kriisist taastumine, enne seda peab vaatama aastasse 2007 ja siis oli buum, mis lõppes kriisiga). Nii et hetkel kurta ei saa.

Kurtjad ei saa aru, et majandus ei ole mitte soovitud numbrid ja protsendid, vaid tegelikud pärismaailma ressursid, mida me enda sissetulekute loomiseks kasutame – töötajate aeg ja oskused, masinad ja seadmed, kapital, kasutatavad tehnoloogiad jne. Majanduskasv tuleb nende ressursside kombineerimisest, mitte kellegi soovist või nõudest saavutada kindel tase.

Mis seob eri majandusnäitajaid?

Majanduskasv ja tööpuudus on omavahel väga tihedalt seotud – mida kiiremini kasvab majandus (ehk tooteid ja teenuseid luuakse), seda madalam on tööpuudus. See on loogiline, sest selleks loomiseks läheb vaja inimesi.

Kui tööpuudus on madal, siis on raske palju rohkem luua, sest pole inimesi, keda lisaks tööle võtta. Või kui neid tingimata vaja on, siis tuleb neile rohkem maksta.

Eesti seis täna: tööpuudus on 5,6 protsenti, viimati oli see nii madal aastal 2008. Palgakasv oli selle aasta esimeses kvartalis 5,7 protsenti, eelmisel aastal kokku 7,6 protsenti. See on üsna kiire tempo.

Ideaalne tööpuudus ei ole null protsenti, sest alati on keegi, kes on just eelmiselt töölt tulnud ja otsib uut (nt kahekuune paus iga viie aasta tagant annab 3,3 protsenti tööpuudust) või keegi, kelle oskustepagasile vastavat tööd hetkel pakkuda pole (loe: nõukaaegsed liinitöölised) jne.

Ideaalne tööpuudus on selline, kus ei käi töötajate üleostmist, vaid loomulik töökohalt teisele liikumine ilma liigpika ooteajata.

Palgakasvu (ja tööpuudusega) on otseselt seotud ka inflatsioon – kui ettevõtted peavad töötajate palku tõstma, et neid üldse tööle saada, siis peavad nad ka oma klientide käest kõrgemat hinda küsima, sest muidu jääksid nad kahjumisse ja läheksid mõne aja pärast pankrotti. See tähendab, et liiga madal tööpuudus ja liiga kiire majanduskasv tekitavad inflatsiooni.

Inflatsioon ehk hindade kasvamine teatavasti haukab igaühe rahakotist tüki ja seda rohkem nendelt, kes ostavad kohalike poolt toodetud asju nagu näiteks toit (s.t vaesemad inimesed), mitte rahvusvaheliste hindadega tooteid nagu lennupiletid või autod (s.t rikkamad).

Lisaks sellele muutuvad kõik Eestis toodetud asjad välismaalaste jaoks kallimaks, s.t keegi ei taha neid eriti osta (nt kui Lätist saab odavamalt). Järelikult meie eksport väheneb ja seeläbi meie sissetulekud vähenevad (sest mis see eksport muud on, kui raha mida ülejäänud maailm meile on nõus maksma). Eksport moodustas esimeses kvartalis circa 90 protsenti Eesti SKTst!