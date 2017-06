Õpetajate Lehes sel reedel: matemaatikaülesanded, headus ja kunst

Koorieksam koolieksamiks

Tosin Miina Härma gümnaasiumi abiturienti sooritasid valikeksamina koorieksami, mille käigus õpitakse poole tunniga selgeks uus laul ja kantakse see kontserdil komisjonile ja pealtvaatajaile ette.

Suvekoolide välimääraja 2017

Ei pääse õpetajad uusi tarkusi kogumata selgi suvel. Mõni aineühendus on suvekooli juba ära pidanud, enamasti on koolitused ees. Temaatika on lai – MÕK-ist kehakeele, läbirääkimiste kunsti ja küberkuritegevuseni.

Vigadest ei õpita

Loo keskkooli matemaatikaõpetaja Allar Veelmaa hinnangul on täiesti lubamatu muuta kooli matemaatikaülesannete lahendamine loteriiks. «Ma ei tea ühtegi matemaatikaõpetajat, kes kiidaks EISi abil koostatud tasemetöö heaks,» nendib ta.

Euroopa hariduse ja teaduse juhtohjad on pool aastat Eesti käes

Ehkki eesistujamaa ei saa vaadata asju vaid oma mätta otsast, kerkib haridusvaldkonna kõnelustes üles Eestile südamelähedane teema ‒ hariduse nüüdisajastamine. «Näitame külalistele, kuidas meie koolid viivad muutunud õpikäsitust ellu. Tahame esile tõsta õpioskuste ja loovuse arendamist, koostöist õppimist, muutusi füüsilises õpikeskkonnas, digivahendite kasutamist,» rääkis intervjuus Õpetajate Lehele haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Tudengid analüüsisid 6. klassi e-tasemetööd

TÜ arvutiteaduse instituudi dotsent Rein Prank kirjutab, et EISi tarkvaras on matemaatika e-tasemetöö jaoks vajalikud funktsionaalsused välja arendamata. Näiteks pole selge, kas kümnendmurru kirjutamisel peab kasutama punkti või koma. Samuti pole selge, millal tohib ja millal ei tohi kasutada klaviatuuri nooli, punkti, koolonit. Kui õpilasel on mõned andmed sisestamata, siis programm sellest õpilasele märku ei anna. Kui õpilane vastab viiest küsimusest neli õigesti, võib ta ikkagi saada null punkti jne.

Headus on vajalik igas koolis

Püha Johannese kool on Tallinnas tegutsev kristlik erakool, mille kohta on öeldud, et see meenutab kooli asemel pigem kodu. Väikese kooli tundest, armastuse avaldumisest igapäevases koolielus, klassijuhataja tähtsast rollist ja paljust muust räägivad kooli direktor ja õpetaja Liivika Simmul ning õpetaja Anu Bachmann.

Eesti noorte teaduste akadeemia: tehtud

TA president Tarmo Soomere sõnas Eesti noorte teaduste akadeemia avakoosolekul: «Ära raiska aega, oodates, millal vaim peale tuleb; tegutse, ja vaim otsib su üles. Kõik see võtab muidugi aega, aga teatavasti aega ei ole võimalik kokku hoida, aega saab vaid kasutada.»

Lasteaias lavastades võib teksti prügikasti visata

Draamaõpetuse koolitaja Maria Usk leiab, et alushariduse pedagoogide õpe peaks sisaldama ka näitlejakoolitust, kuna nukunäitlemismeetod aitab tema tähelepanekute järgi lapsel kasvada empaatilisemaks ja teisi paremini tajuvaks – ühesõnaga paremaks inimeseks.

Hea kunstiõpetus on nagu liim

Miks on kunstiõpetuses oluline pöörata tähelepanu kaasaegsele kunstile? «Igati aus on olla kohal ajas, kus parasjagu oled,» vastab Tallinnas asuva laste kunstistuudio Sally Stuudio juhataja Annely Köster. «Seda enam, et õpilaste jaoks on teemad ja küsimused, millega kaasaegne kunst tegeleb, ka nende kaasaja küsimused. Kaasaegse kunstiga on palju lihtsam inspireerivat suhet luua.»

Leedu (Lietuva) vapi lugu

Heraldik ja ajaloolane Tiit Saare kirjutab sedapuhku Leedu vapi loost, alustades Leedu suurvürstiriigist.

