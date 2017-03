Peeter Langovitsi tagasivaade: bluusikuningas Eestis

Kuid enne kontserti toimus koos tuurikorraldajatega B.B. Kingi pressikonverents hotellis Olümpia. Igati väljapeetuna valges särgis ja musta kikilipsuga, pintsakurevääri kaunistamas pilkupüüdev kitarrikujuline rinnamärk, ilmus elav legend ajakirjanike ette.

Kohtumist juhtinud Valter Ojakäär tegi lühitutvustuse. Mees, kellele bluusist oli saanud elustiil, oli oma pooletunnisel kohtumisel ajakirjanikega mõnusa huumoriga ja sundimatu olekuga hea suhtleja. Juttude lõppedes jagas ta soovijatele autogramme nii plaatidele kui plakatitele. 71-aastane bluusikuningas suutis siis aastas anda ligi 300 kontserti, kriitikud kinnitasid aga nagu ühest suust, et kõik ta esinemised olid olnud kordumatud.

«Bluus on mulle nagu elu,» nentis B.B. King. Bluus on talle püha, kogu elu on sellele pühendanud ja kogu oma hinge ja oskused muusikasse pannud. Oma pikka karjääri alustas B.B. King tänavamuusikuna Mississippi osariigis, aastatega jõudis ta üllitada üle 70 heliplaadi. Tunnustusena pälvis arvukalt Grammysid ja tänu temale on bluus kogu maailmas saanud paljudele hingelähedaseks.

Üht tema isikupära puudutavale küsimusele, miks ta lauldes kitarri ei mängi ja kitarri mängides ei laula, oli staari vastus kelmikalt lihtne: «Süüdi olevat sõrmed, mis ei taha üheskoos ajuga töötada.» Talle elukaaslaseks saanud must kitarr, hellitusnimega Lucille, millest ta oma virtuoosseid viise välja võlus, lausa laulis laval ta käes.

Maailma üks edukamaid ja hinnatumaid bluusiartiste rändas mööda ilma oma Blues Bandiga. Selle liikmed olid ise staarid ja andsid endast kõik, et olla kuninga vääriline. B.B. King suutis muusikuna luua erilise sideme publiku ja lava vahel.

Kuigi pilet oli üsna kallis, 450 krooni, jätkus piisavalt huvilisi. Kingi talendi austajad ei pidanud pettuma üle kahe tunni kestnud erakordses kontserdis.