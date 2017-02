Triin Jerlei: klaas ja poliitika – kuidas Tallinna raekoda uued aknad sai

1980. aastal toimunud Moskva olümpiamängudesse kaasati Venemaa kõrvale teisigi liiduvabariike. Näiteks jalgpallimatšid toimusid ka Ukrainas ja Valgevenes, purjeregatt oli hoopiski kavandatud aga Tallinna.

Olümpia pidi ühtaegu näitama nii Nõukogude Liidu võimsust kui ka arendama kohalikku turismi, nii nõudis nende korraldamine ka olulisi investeeringuid linnakeskkonda. Suurem osa kavandatud hooneist oli vajalik loodetavate turistihordide võõrustamiseks ja olümpiamängude korraldamiseks, hotell Olümpiast linnahallini. Ent lisaks uusehitistele oli vaja ka korrastada juba eksisteerivat linnapilti, eelkõige vanalinna.

Muuhulgas oli vajalik raekoja renoveerimine. Hoone oli räämas ja sellele hiljem lisatud ümberehitised jätsid kaootilise mulje. 1970. aastatel levivate postmodernistlike ideedega oli kooskõlas kultuurimälestiste võimalikult ajastutruu renoveerimine ja see sai ka raekoja korrastamise juures oluliseks põhimõtteks, eesotsas arhitekt Teddy Böckleri ja sisearhitektid Leila Pärtelpoeg ja Udo Umberg. Ajastutruuduse huvides korraldati renoveerimistööde käigus ka ulatuslikud väljakaevamised, mille käigus leiti nii mõndagi huvipakkuvat, teiste seas ka keskaegsete aknaklaaside tükid.

Tagasi keskaega

Klaasikillud inspireerisid tollast Tallinna arhitektuurimälestiste kaitse inspektsiooni juhatajat Rasmus Kangropooli proovima midagi uut: valmistada raekojale aknaklaasid keskaegsete tehnoloogiate abil. Selleks kutsus ta enda juurde tollase «Tarbeklaasi» tehase kunstniku Eino Mäelti ja küsis: «Kas Sa teed mulle sellist aknaklaasi?» Tükid olid maa sees ajast puretud, ent siiski oli nende valmistamise tehnoloogia mõistetav.

Peamine probleem oli vajalike klaaside hulk. Projekti muutis keerulisemaks tõsiasi, et Tallinnas oli võimalik ainult ühes kohas sellise ulatusega projekti teostada: «Tarbeklaasi» tehases. Sealne tehnoloogia oli mõeldud kardinaalselt teistsuguste esemete tootmiseks, suurtes kogustes. Ka polnud mõeldav tehase juhtkonnale projekti tutvustada, ajastule omaselt oli vajalik klaasid teostada salaja. Ometi, projekti põnevuse ja ambitsioonikuse tõttu andis Mäelt siiski oma nõusoleku.

Tallinn raekoja aken / Triin Jerlei

Kuigi valmistamise tehnoloogia oli nii klaaside välimusest kui varasemalt loetud kirjandusest arusaadav, nõudis täpne teostus omajagu nuputamist: kuidas on võimalik üksi toota tuhandeid vajaminevaid aknaruute võimalikult ökonoomselt ja ratsionaalselt?

Pärast pikka mõtlemist jõudis Mäelt selgusele, et sama keskaegset tehnoloogiat klaaside valmistamiseks kasutada ei saa. Selle asemel töötas ta välja vormi, millesse puhutud klaasid saaks hiljem lahti lõigata. See oli kuuekandiline, valmistatud märgadest kaseplankudest ja pikkuselt umbes meetrikõrgune, diameetriga umbes 60 sentimeetrit.

Puhutav klaas jahutati kõigepealt maha, nii et sellest moodustus hiiglaslik kott, mille Mäelt seejärel vormi puhus, nii et vorm oli täis. Kui klaas oli paar tundi jahtunud, lõikas ta ülevalt piibukapsli ja alt põhja maha, nii et moodustus kuuekandiline toru. Toru tõmmati klaasinoaga seestpoolt nurkadest lõhki, nii et moodustusid klaasiribad, mille Mäelt omakorda lõikas šablooni abil rombikujulisteks tükkideks, identse kuju ja suurusega kui Kangropooli antud tükid. Rombe tegi kunstnik esimese katsega mitusada ja viis Kangropoolile. Viimane oli elevil, kiitis klaasid väga sobivateks ning soovis lisaks.